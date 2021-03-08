群馬県庁
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「ヒカルの碁」や「バクマン。」… 漫画家の小畑健さん 原画など５００点展示 高崎市美術館
「ヒカルの碁」「ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ（デスノート）」などの大ヒット作で知られる漫画家、小畑健...
03月08日
親子の在宅時間増も影響か…昨年の群馬県内の児童虐待相談は過去最多の640件
群馬県警が二〇二〇年に扱った十八歳未満の児童虐待の相談件数は六百四十件（前年比二件増）で、比較できる...
03月07日
＜新型コロナ＞群馬県で未就学児や福祉事業従事者ら17人の感染確認
群馬県と前橋、高崎市は六日、新型コロナウイルスに新たに計十七人が感染していると確認したと発表した。県...
＜あの日から 東日本大震災１０年＞被災者の証言を映像に 女性芸術家２人が制作 前橋市内で企画展
映像や音源を中心に国内外の作家による約二十点を展示する企画展「聴く−共鳴する世界」が、前橋市...
03月06日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに12人感染 高崎では医療従事者ら３人
群馬県と高崎市は五日、新型コロナウイルスに新たに計十二人が感染していると確認したと発表した。県九人、...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに21人が陽性判明 10代男性の変異株感染を確認
群馬県と前橋、高崎市は四日、新型コロナウイルスに新たに計二十一人が感染していると確認したと発表した。...
03月05日