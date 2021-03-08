群馬県庁

群馬県と高崎市は七日、新型コロナウイルスに新たに計六人が感染していると確認したと発表した。県五人、高崎一人。県内の感染確認者は計四千六百一人。

県によると、太田市では十代の男子高校生、三十代の男性会社員、六十代の女性パート。他はみどり市の七十代の女性など。高崎市は五十代の男性。 （菅原洋）

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