栃木県庁
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＜あの日から 東日本大震災10年＞「若い世代が考え発信を」 被災地４度訪問の高校生 宮城・山元町の今を報告へ
足利市在住で前橋市の共愛学園高校に通う小林夏実さん（１７）は東日本大震災で被災した宮城県山元...
03月08日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに10代から50代の男女９人感染
栃木県と宇都宮市は七日、十代から五十代までの男女九人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表し...
＜あの日から 東日本大震災10年＞ニジマス、ホンマス持ち帰り解禁 日光・中禅寺湖 来月１日から
「マス釣りの聖地」として知られる日光市の中禅寺湖で、東京電力福島第一原発事故を受けて禁止が続...
03月07日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに12人の感染を確認
栃木県と宇都宮市は六日、新たに十〜五十代の男女十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県...
＜新型コロナ＞栃木でもワクチン接種 医療従事者ら対象
医療従事者らへの新型コロナウイルスのワクチン優先接種が五日、真岡市の芳賀赤十字病院で始まった...
03月06日
＜新型コロナ＞栃木県は14人の新規感染 警戒度「注意」に引き下げ「４都県への往来は慎重に」と呼び掛け
栃木県は五日、新型コロナウイルス感染症の県の警戒度を改定、旧基準で下から三番目の「感染厳重注意」から...