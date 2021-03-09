栃木県庁

栃木県は八日、新たに十歳未満から六十代の男女六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四千百七十二人になった。

県によると、新規感染者の居住地は、栃木市二人、那須塩原市、日光市、鹿沼市、足利市各一人だった。 （小川直人）



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