静岡県庁

静岡県内で八日、新型コロナウイルスに感染した一人の死亡と十二人の感染が確認された。死者は計九十九人に、感染確認は延べ五千二百六十七人になった。

県東部の感染は伊豆の国市の三十代男性一人で、推定感染経路は調査中。

病床使用率は県全体で１８％、東部で９・１％。重症者の病床使用率は県全体で３・１％。



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