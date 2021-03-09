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センバツ甲子園 三島南、本番へ好発進 今年初の対外試合で山梨４強破る
第９３回選抜高校野球大会に２１世紀枠で初出場する三島南（三島市）が本番に向け、調整が順調だ。六日、沼...
03月09日
＜新型コロナ＞ワクチン集団接種の手順確認 富士市、不測の事態も想定
新型コロナウイルスのワクチン接種に向け、富士市は七日、集団接種の主会場となる市産業交流展示場...
＜あの日から 東日本大震災10年＞「釜石の教訓」を静岡で 富士宮の小学校教諭・中川優芽さん 津波避難など現地で防災教育研究
富士宮市立富丘小学校の教諭、中川優芽（ゆめ）さん（２６）＝富士市＝は、東日本大震災で津波に襲...
03月08日
「伊豆の踊子」の舞台 マップで散策 河津町観光協が依頼、浜松の大学生と作製
静岡文化芸術大（浜松市）の学生が、川端康成の小説「伊豆の踊子」の舞台になった河津町の散策マッ...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに24人の感染確認
静岡県内では新型コロナウイルスの感染が七日に二十四人確認された。県内の感染者は延べ五千二百五十五人と...
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静岡県内では６日、新たに９人の新型コロナウイルス感染者が確認された。県内の感染者は延べ５２３１人、死...
03月07日