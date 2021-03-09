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若井恒雄さん（わかい・つねお＝三菱ＵＦＪ銀行名誉顧問、元三菱銀行＜現三菱ＵＦＪ銀行＞頭取）２月２８日...
03月09日
金城雅春さん死去 国立ハンセン病療養所「沖縄愛楽園」自治会長
金城雅春さん（きんじょう・まさはる＝国立ハンセン病療養所「沖縄愛楽園」自治会長）８日、死去、６７歳。...
小沢信男さん死去 「裸の大将一代記」
画家山下清の評伝「裸の大将一代記」などの作品で知られる作家の小沢信男（おざわのぶお）さんが三...
03月08日
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パトリック・デュポン氏（フランスのバレエダンサー）フランスのメディアによると５日、死去、６１歳。死因...
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03月06日
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横井和子さん（よこい・かずこ＝ピアニスト）２月４日、老衰のため死去、１０１歳。新潟市出身。葬儀・告別...
03月05日