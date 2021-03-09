松本勝明さん死去　元競輪選手

2021年3月9日 07時27分
　松本勝明さん（まつもと・かつあき＝元競輪選手）６日午後０時９分、悪性リンパ腫のため京都府長岡京市の自宅で死去、９３歳。京都府出身。葬儀、告別式は家族葬で執り行われた。
　４９年にデビューし、５４、５５年に日本選手権を２年連続で完全優勝。全国都道府県選抜競輪を５度制するなど活躍し、現在も史上１位の通算１３４１勝を挙げ「競輪の神様」とも言われた。８１年に引退後は９５年から１６年まで日本名輪会会長を務めた。

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