【午前】６時３６分、官邸。４１分、坂井学官房副長官。７時１７分、復興推進会議・原子力災害対策本部会議合同会合。４０分、すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議。８時３分、閣議。１５分、麻生太郎副総理兼財務相。２３分、小泉進次郎環境相。１０時４５分、岩手日報社の川村公司常務取締役論説・編集・特命担当兼編集局長、河北新報社の今野俊宏取締役編集局長、福島民報社の安斎康史編集局長、福島民友新聞社の小野広司執行役員編集局長によるインタビュー。１１時１９分、東日本大震災発生から１０年に合わせたオンライン企画向けのビデオメッセージ収録。４３分、木原稔首相補佐官。

【午後】０時５１分、国会。１時２分、衆院本会議。３時１４分、官邸。３９分、吉田憲一郎ソニー会長兼社長。４時、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。５分、滝沢内閣情報官。１３分、自民党金融調査会の山本幸三会長、片山さつき地域金融に関する小委員会委員長らから提言書受け取り。４６分、インドのモディ首相と電話会談。５時２６分、麻生副総理兼財務相、茂木敏充外相、梶山弘志経済産業相、小泉環境相、加藤勝信官房長官。５７分、麻生副総理兼財務相。５９分、梶山経産相、小泉環境相。６時１９分、杉田和博官房副長官、北村国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官。５４分、衆院第２議員会館。７時４８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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