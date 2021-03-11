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03月11日
勝又孝直さん死去 元日本紙パルプ商事専務
勝又孝直さん（かつまた・たかなお＝元日本紙パルプ商事専務）２月２６日、肺がんのため死去、８５歳。熊本...
金築修さん死去 島根大元学長、名誉教授、教育学
金築修さん（かねつき・おさむ＝島根大元学長、名誉教授、教育学）４日死去、９７歳。島根県出身。葬儀・告...
03月10日
若井恒雄さん死去 三菱ＵＦＪ銀行名誉顧問、元三菱銀行＜現三菱ＵＦＪ銀行＞頭取
若井恒雄さん（わかい・つねお＝三菱ＵＦＪ銀行名誉顧問、元三菱銀行＜現三菱ＵＦＪ銀行＞頭取）２月２８日...
03月09日
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松本勝明さん（まつもと・かつあき＝元競輪選手）６日午後０時９分、悪性リンパ腫のため京都府長岡京市の自...
金城雅春さん死去 国立ハンセン病療養所「沖縄愛楽園」自治会長
金城雅春さん（きんじょう・まさはる＝国立ハンセン病療養所「沖縄愛楽園」自治会長）８日、死去、６７歳。...