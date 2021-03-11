堀川政司さん死去　前ツルハホールディングス社長

2021年3月11日 07時26分
　堀川政司さん（ほりかわ・まさし＝前ツルハホールディングス社長）７日、大腸がんのため死去、６２歳。北海道旭川市出身。葬儀は近親者で行った。

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