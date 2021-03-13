＜新型コロナ＞群馬県で20人の感染確認　県内計4664人に

2021年3月13日 08時03分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県と前橋市は十二日、新型コロナウイルスに新たに計二十人が感染していると確認したと発表した。県十九人、前橋一人。県内の感染確認者は計四千六百六十四人。
　県の十九人は小学生や会社員ら十〜百歳代の男女。保健所別では太田十人、伊勢崎と館林が各四人など。　（池田知之）
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