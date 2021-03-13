群馬県庁
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＜新型コロナ＞「保健所で対象外」不安解消 藤岡市が検査キット独自に用意
藤岡市は、新型コロナウイルスの感染者が発生した高齢者施設や学校などで保健所の検査対象とならなかった人...
03月13日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに11人の感染確認、80代女性死亡
群馬県と高崎市は十一日、新型コロナウイルスに新たに計十一人が感染していると確認したと発表した。県九人...
03月12日
＜１１日に考えた＞釜石市や県内外で防災教育 「命守る行動 広めたい」群大大学院の金井昌信教授
災害社会工学を専門とする群馬大大学院理工学府（桐生市）の金井昌信教授（４４）は、十一日に十年...
＜東日本大震災10年＞「放射性物質 今も山中に」 元高校教諭の中村庄八さん 事故後、３カ年独自測定
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から１１日で１０年を迎える群馬、栃木両県では、いまだに...
03月11日
＜新型コロナ＞群馬県で16人の新規感染 太田市役所で職員が感染し共用スペースを消毒
群馬県と高崎市は十日、新型コロナウイルスに新たに計十六人が感染していると確認したと発表した。県十三人...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに6人感染 うち5人は桐生保健所管内
群馬県は九日、新型コロナウイルスに新たに六人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は計...
03月10日