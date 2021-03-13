群馬県庁

群馬県と前橋市は十二日、新型コロナウイルスに新たに計二十人が感染していると確認したと発表した。県十九人、前橋一人。県内の感染確認者は計四千六百六十四人。

県の十九人は小学生や会社員ら十〜百歳代の男女。保健所別では太田十人、伊勢崎と館林が各四人など。 （池田知之）

関連キーワード 群馬

新型コロナ