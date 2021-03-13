Ｊ１、福岡が徳島を破り初勝利　Ｃ大阪は快勝

2021年3月13日 18時31分 （共同通信）
　徳島―福岡　後半、同点ゴールを決める福岡・サロモンソン。ＧＫ上福元＝ポカリ

　徳島―福岡　後半、同点ゴールを決める福岡・サロモンソン。ＧＫ上福元＝ポカリ

　明治安田Ｊ１第４節第１日（１３日・鳴門ポカリスエットスタジアムほか＝６試合）福岡が徳島との昇格クラブ同士の一戦を２―１で制し、今季初勝利を挙げた。Ｃ大阪は大久保のゴールなどで横浜ＦＣに４―１で快勝。湘南は３―１で仙台を破って初勝利を手にし、鹿島―広島は１―１で引き分けた。

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