オ３―１巨（１３日）　宮城が５回１失点

2021年3月13日 20時58分 （共同通信）
　巨人戦に先発したオリックス・宮城＝京セラドーム

　巨人戦に先発したオリックス・宮城＝京セラドーム

　オリックスは２年目の宮城が５回２安打１失点で先発入りに前進した。１番定着を狙う佐野皓は一回に先頭打者本塁打を放つなど２安打２打点と課題の打撃でアピール。巨人は岡本和がオープン戦１号を放ち、戸郷は６回３失点だった。

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