ツインズ前田は４回を無失点　レッドソックス戦

2021年3月15日 08時20分 （共同通信）
　レッドソックス戦に先発し、４回を無安打無失点だったツインズ・前田＝フォートマイヤーズ（ゲッティ＝共同）

　レッドソックス戦に先発し、４回を無安打無失点だったツインズ・前田＝フォートマイヤーズ（ゲッティ＝共同）

　▽ツインズ―レッドソックス（１４日・フォートマイヤーズ）
　ツインズの前田は先発して４回を投げ、無安打無失点、５三振１四球だった。試合は８回制で５―５で引き分けた。（共同）

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