菅首相の一日 ３月１６日（火）
2021年3月17日 07時38分
【午前】６時５４分、官邸。７時１１分、総合科学技術・イノベーション会議。４７分、閣議。８時１分、新型コロナウイルスに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議。９時３５分、日本商工会議所の通常会員総会向けのビデオメッセージ収録。１０時５２分、報道各社のインタビュー。１１時１６分、東京・戸山の国立国際医療研究センター。新型コロナウイルスのワクチン接種。５０分、報道各社のインタビュー。
【午後】０時２２分、官邸。２時５分、松本哲治沖縄県浦添市長。４時３分、スウェーデンのロベーン首相と電話会談。２５分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３０分、滝沢内閣情報官。３８分、上川陽子法相。５時５７分、米国のブリンケン国務長官、オースティン国防長官の表敬。茂木敏充外相、岸信夫防衛相同席。６時４４分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５１分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当相。７時２４分、衆院第２議員会館。４９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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