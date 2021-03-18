菅首相の一日 ３月１７日（水）
2021年3月18日 07時49分
【午前】７時５２分、官邸。官邸の敷地内を散歩。１０時４５分、高田昌行国土交通省港湾局長。１１時７分、内閣府の別府充彦内閣府審議官、宮地毅政策統括官、原宏彰沖縄振興局長。３３分、北村滋国家安全保障局長、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長、湯浅悟郎陸上幕僚長、山村浩海上幕僚長、井筒俊司航空幕僚長。
【午後】０時５７分、丸川珠代五輪相、藤井健志官房副長官補、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。１時１１分、平田事務局長。２時２３分、自民党本部。２５分、林幹雄同党幹事長代理。３９分、山口泰明同党選対委員長。４５分、福岡県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３時４分、官邸。４７分、西野史尚ＪＲ東日本副社長。６時２５分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国交相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。３０分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当相。７時１２分、報道各社のインタビュー。１８分、衆院第２議員会館。３９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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