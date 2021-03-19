ソ２―１広（１９日）　石川、大瀬良が順調な投球

2021年3月19日 20時55分 （共同通信）
　広島戦に先発したソフトバンク・石川＝ペイペイドーム

　広島戦に先発したソフトバンク・石川＝ペイペイドーム

　ソフトバンクは開幕投手の石川が４回を投げ３安打無失点と好投。緩急をつけて６三振を奪った。柳田とデスパイネはともにオープン戦初安打を放った。広島の開幕投手、大瀬良は６回２安打無失点と頼もしい仕上がりを示した。

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