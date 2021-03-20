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ＮＹ株続落、２３４ドル安 銀行規制緩和終了を嫌気
【ニューヨーク共同】１９日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前日比２３４・３３ド...
3月20日
コロナ一時金 申請書類事前確認に高額手数料 税理士、給付の１０パーセント超要求
新型コロナウイルスの影響を受けた飲食店の取引先などを支援する一時支援金を巡り、申請書類の事前確認に必...
中国、テスラ利用を制限と報道 安全保障理由、米へ対抗か
【北京共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は１９日、中国政府が安全保障上の懸念から、軍など...
ＮＹ株、一時３００ドル超安 米長期金利の上昇懸念
【ニューヨーク共同】１９日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落して始まり、前日からの下...
3月19日
ＲＣＥＰの経済効果「１５兆円」 ＴＰＰ超えと政府分析
政府は１９日、日中韓やＡＳＥＡＮなど１５カ国が署名した地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定の発効に...
「子ども版インスタ」を開発 米フェイスブック
【ニューヨーク共同】米交流サイト大手フェイスブックが、写真共有アプリ、インスタグラムの子ども版を開発...