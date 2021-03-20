ＮＹ円、１０８円後半

2021年3月20日 06時27分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１９日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比０３銭円高ドル安の１ドル＝１０８円８２～９２銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１９００～１０ドル、１２９円５９～６９銭。
　朝方は米長期金利の上昇を受けてドル買い円売りが先行した。その後、長期金利の上昇が一服し、もみ合った。

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