ソフトバンクは柳田が適時打を含む２安打を放ち、オープン戦初打点をマークした。八回は岩崎、九回は森がともに連投し、５人の救援陣が点を与えなかった。広島は先発枠を担う九里が６回を投げ、２失点で８三振を奪った。

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