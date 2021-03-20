ソ２―１広（２０日）　柳田がオープン戦初打点

2021年3月20日 16時43分 （共同通信）
　６回、ソフトバンク・柳田が左前に勝ち越し打を放つ＝ペイペイドーム

　６回、ソフトバンク・柳田が左前に勝ち越し打を放つ＝ペイペイドーム

　ソフトバンクは柳田が適時打を含む２安打を放ち、オープン戦初打点をマークした。八回は岩崎、九回は森がともに連投し、５人の救援陣が点を与えなかった。広島は先発枠を担う九里が６回を投げ、２失点で８三振を奪った。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧