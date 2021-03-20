ラグビー、サントリー開幕４連勝　東芝に圧勝、トップリーグ

2021年3月20日 17時51分 （共同通信）
　東芝―サントリー　後半３７分、トライを決めるサントリー・尾崎＝秩父宮

　東芝―サントリー　後半３７分、トライを決めるサントリー・尾崎＝秩父宮

　ラグビーのトップリーグ（ＴＬ）は２０日、雷で延期となった第４節の１試合が東京・秩父宮ラグビー場で行われ、レッドカンファレンスのサントリーが東芝に７３―５で圧勝し、開幕４連勝とした。
　前半は４トライなどで３８―０とし、後半も５トライを奪って突き放した。サントリーに今季加入したニュージーランド代表のＳＯバレットは２４得点をマークした。東芝は１勝３敗。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧