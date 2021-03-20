西２―１ヤ（２０日）　浜屋が６回無失点

2021年3月20日 18時24分 （共同通信）
　先発し６回無失点と好投した西武・浜屋＝メットライフドーム

　先発し６回無失点と好投した西武・浜屋＝メットライフドーム

　西武は２年目の浜屋が６回１安打無失点と抜群の仕上がりを見せた。中村は五回に中前へ適時打を放つなど２安打を放ち、左ふくらはぎの故障から順調な回復をアピールした。ヤクルトは田口が６回を６安打２失点で４三振を奪った。

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