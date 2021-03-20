東海大相模３―１東海大甲府　東海大相模が延長戦制す

2021年3月20日 16時56分 （共同通信）
　東海大相模―東海大甲府　１１回表東海大相模１死二塁、大塚が右前に勝ち越し打を放つ。投手若山＝甲子園

　東海大相模―東海大甲府　１１回表東海大相模１死二塁、大塚が右前に勝ち越し打を放つ。投手若山＝甲子園

　東海大相模は１―１の延長十一回、１死二塁から大塚の右前打で勝ち越し、柴田の適時二塁打で３点目を加えた。投手陣も踏ん張った。先発の石川は八回に同点とされたが、テンポのいい投球で１失点。九回から救援した石田も力のある直球で７三振を奪った。
　東海大甲府は左投げの若山が内外角をうまく突いて１点に抑えていたが、十一回につかまった。

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