中０―１１日（２０日）　加藤が八回途中無失点

2021年3月20日 17時35分 （共同通信）
　中日戦に先発し、８回途中無失点の日本ハム・加藤＝バンテリンドーム

　中日戦に先発し、８回途中無失点の日本ハム・加藤＝バンテリンドーム

　日本ハムの加藤は緩急を使った投球が光り、わずか７９球で八回途中まで２安打無失点に抑えた。中田がオープン戦４号本塁打と好調を維持。１軍生き残りを目指す今井が３安打した。中日の柳は制球が甘くなり、５回８失点だった。

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