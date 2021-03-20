日本ハムの加藤は緩急を使った投球が光り、わずか７９球で八回途中まで２安打無失点に抑えた。中田がオープン戦４号本塁打と好調を維持。１軍生き残りを目指す今井が３安打した。中日の柳は制球が甘くなり、５回８失点だった。

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