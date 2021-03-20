巨３―６楽（２０日）　田中将は７回１失点

2021年3月20日 17時07分 （共同通信）
　先発し７回１失点と好投した楽天・田中将＝東京ドーム

　先発し７回１失点と好投した楽天・田中将＝東京ドーム

　楽天は田中将が７回を３安打で本塁打の１失点と抜群の安定感だった。捕手の太田は２ランを含む２安打４打点で攻守に存在感を示した。巨人は戸郷が３回２安打無失点と危なげなかった。若林は田中将からソロを放ちアピールした。

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