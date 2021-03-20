Ｄ１―３ロ（２０日）　安田が４安打

2021年3月20日 18時02分 （共同通信）
　４回、右前に適時打を放つロッテ・安田＝横浜

　４回、右前に適時打を放つロッテ・安田＝横浜

　ロッテは安田が適時打を含む４安打と調子を上げてきた。マーティンはオープン戦１号ソロを放った。佐々木千は３回１安打１失点と好投。ＤｅＮＡは平良が５回を８安打３失点でしのいだ。桑原は初回先頭打者本塁打でアピールした。

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