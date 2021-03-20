阪神は青柳が６回を単打２本に抑え、無失点と開幕へ充実ぶりを示した。変化球が切れ、内外を広く使い、１０奪三振と手玉に取った。糸井が代打で適時打。オリックス先発の宮城も上々の仕上がり。緩急がさえ、６回１失点で１１奪三振。

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