神２―１オ（２０日）　青柳、宮城の両先発が好投

2021年3月20日 17時19分 （共同通信）
　オリックス戦に先発し、６回無失点の阪神・青柳＝京セラドーム

　オリックス戦に先発し、６回無失点の阪神・青柳＝京セラドーム

　阪神は青柳が６回を単打２本に抑え、無失点と開幕へ充実ぶりを示した。変化球が切れ、内外を広く使い、１０奪三振と手玉に取った。糸井が代打で適時打。オリックス先発の宮城も上々の仕上がり。緩急がさえ、６回１失点で１１奪三振。

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