栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十日、十〜七十代の男女二十九人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。県内の感染確認者数は計四千四百十九人になった。

県と市によると、新規感染の居住地別は、小山市八人、栃木市六人、下野市四人、足利市、鹿沼市各三人、佐野市二人、宇都宮市、さくら市、日光市各一人。

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