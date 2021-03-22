＜新型コロナ＞栃木県で新たに３人の感染確認　県内計4422人に

2021年3月22日 08時10分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十一日、いずれも栃木市在住で、二十〜五十代の男性三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者数は計四千四百二十二人になった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

栃木の新着

記事一覧