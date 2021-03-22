栃木県庁
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園児の園外活動の安全守る キッズゾーン２５４カ所 宇都宮
園児らの園外活動の安全を確保するため、宇都宮市は、保育所や幼稚園などの施設の周囲半径五百メー...
3月22日
７０歳雇用 ９割超の事業所が対応 あしぎん総研 調査 中小企業が積極姿勢
希望する人が七十歳まで働けるよう企業に努力義務を課す改正高年齢者雇用安定法（高齢法）が四月から施行さ...
3月21日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに29人の感染確認 累計は4419人に
栃木県と宇都宮市は二十日、十〜七十代の男女二十九人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した...
＜新型コロナ＞栃木県、警戒度を引き上げ 新たに36人の感染確認、小山市の大学部活でクラスター
栃木県は十九日、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の増加を受け、警戒度を「感染注意」から「厳重警戒...
3月20日
＜新型コロナ＞感染経路 職場・会食から家庭へ 第４波防止へ宇都宮市が分析
宇都宮市内で新型コロナウイルス感染が拡大した昨年十二月から今年一月にかけての状況について、宇都宮市保...
3月19日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに19人感染 佐野、下野両市の高齢者福祉施設でクラスター
栃木県と宇都宮市は十八日、二十〜九十代の男女十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内...