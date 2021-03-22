＜新型コロナ＞静岡県で新たに８人の感染確認　高齢男性１人が死亡

2021年3月22日 08時14分
静岡県庁

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　静岡県内で二十一日、新型コロナウイルスに感染した高齢男性一人の死亡と、八人の感染が確認された。県内の死者は計百十人、感染確認は延べ五千四百九十四人になった。感染者は静岡、浜松の両政令市のみで、それ以外では確認されなかった。

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