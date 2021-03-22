静岡県庁
関連キーワード
PR情報
風船に託す「大好きだよ」 中絶、流産経験の母親ら、わが子に 富士でイベント
中絶や流産を経験した母親らの自助グループ「ハハコグサ」などは、失われた小さな命へのメッセージ...
3月22日
国有形文化財 富士「岳南電車本吉原駅」を答申 開業から７０年、当時の姿
国の文化審議会は十九日、一九五〇（昭和二十五）年に建設された「岳南電車本吉原（ほんよしわら）...
＜センバツ甲子園＞三島南、粘りの２点 鳥取城北に敗れる
第九十三回選抜高校野球大会二日目の二十日、二十一世紀枠の三島南（三島市）は、第二試合で鳥取の...
3月21日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに23人の感染確認 裾野市職員の会食でクラスター
静岡県内で二十日、二十三人の新型コロナウイルス感染が確認された。感染確認は延べ五千四百八十六人となっ...
＜センバツ甲子園＞「お兄ちゃん頑張って！！」 園児や小学生を三島南ナインが指導 野球教室延べ１０００人 家から声援届ける
「当たったよ」「すごい」。二月下旬、裾野球場（裾野市）に子どもたちの笑顔があふれた。三島南ナ...
3月20日
＜新型コロナ＞静岡県で新たに13人感染確認、1人死亡
静岡県内では十九日、新型コロナウイルスに感染した一人の死亡と十三人の感染が確認された。死者は計百九人...