東証、４２９円安　午前９時１５分現在

2021年3月22日 09時26分 （共同通信）
　週明け２２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は、午前９時１５分現在、前週末終値比４２９円８４銭安の２万９３６２円２１銭となった。

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