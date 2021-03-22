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東京円、１０８円台後半
週明け２２日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０８円台後半で取引された。
午前１０時現在...
3月22日
コロナ対策に飛沫拡散防ぐパーティション開発 レーシングカー部品製造経験生かす 東京・タマチ工業
レーシングカー部品などを製造する東京都品川区の中小企業、タマチ工業が飛沫の拡散を防ぐパーティ...
サウジ国営石油、４４％減益 ２０年、新型コロナ響く
【ロンドン共同】サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコが２１日発表した２０２０年１２月期決算は、純...
3月21日
半導体供給「大きな影響」 工場火災でルネサス社長懸念
半導体大手ルネサスエレクトロニクスの柴田英利社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は２１日、オンラインで記者...
トルコ中銀総裁また解任 大統領令、利上げに反発
【イスタンブール共同】トルコのエルドアン大統領は中央銀行のアーバル総裁を大統領令で解任した。２０日公...
3月20日
ルネサス、工場火災で対策本部 半導体大手、被害状況を精査
半導体大手ルネサスエレクトロニクスが１９日に発生した那珂工場（茨城県ひたちなか市）の火災で、緊急対策...