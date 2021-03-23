栃木県庁
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聖火 栃木つなぐ１９２人 渋井さんら、２８・２９日、１６市町リレー
東京五輪の聖火リレーは二十八、二十九の両日、栃木県の計十六市町を通過する。ランナーはプロバス...
3月23日
園児の園外活動の安全守る キッズゾーン２５４カ所 宇都宮
園児らの園外活動の安全を確保するため、宇都宮市は、保育所や幼稚園などの施設の周囲半径五百メー...
3月22日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに３人の感染確認 県内計4422人に
栃木県は二十一日、いずれも栃木市在住で、二十〜五十代の男性三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発...
７０歳雇用 ９割超の事業所が対応 あしぎん総研 調査 中小企業が積極姿勢
希望する人が七十歳まで働けるよう企業に努力義務を課す改正高年齢者雇用安定法（高齢法）が四月から施行さ...
3月21日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに29人の感染確認 累計は4419人に
栃木県と宇都宮市は二十日、十〜七十代の男女二十九人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した...
＜新型コロナ＞栃木県、警戒度を引き上げ 新たに36人の感染確認、小山市の大学部活でクラスター
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3月20日