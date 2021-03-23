栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十二日、新たに二十代から九十代までの男女九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四千四百三十一人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、小山市、栃木市、壬生町各二人、さくら市、矢板市、宇都宮市各一人だった。 （小川直人）

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