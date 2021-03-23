【午前】７時４９分、官邸。官邸の敷地内を散歩。９時４５分、西村康稔経済再生担当相、和泉洋人首相補佐官、内閣府の田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。４７分、山崎重孝内閣府事務次官加わる。１０時、西村経済再生担当相。８分、和泉首相補佐官、小野啓一外務省地球規模課題審議官、新川浩嗣財務省総括審議官、飯田祐二資源エネルギー庁次長、小野洋環境省地球環境局長。３１分、野田聖子自民党幹事長代行。１１時１分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。同ホテル内の歯科「ミヤタデンタルオフィス」で治療。３２分、官邸。４４分、ベトナムのグエン・フー・チョン共産党書記長兼国家主席と電話会談。

【午後】２時２分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。２４分、自民党本部。２７分、山口泰明同党選対委員長。３４分、同党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理。４２分、山口同党選対委員長。５０分、官邸。３時５３分、平田竹男内閣官房参与、西村泰彦宮内庁長官、宮田亮平文化庁長官。４時１９分、平田内閣官房参与。５６分、国会。５時、自民党役員会。２１分、官邸。６時１分、経済財政諮問会議。７時７分、衆院第２議員会館。４５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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