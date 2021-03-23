ＮＹ円、１０８円半ば

2021年3月23日 21時47分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比３１銭円高ドル安の１ドル＝１０８円４７～５７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８８１～９１ドル、１２８円９６銭～１２９円０６銭。
　朝方は、欧州市場で米長期金利の低下に伴い円買いドル売りが優勢となった流れを引き継いだ。

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