【午前】７時２８分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時１６分、閣議。３１分、上川陽子法相。３８分、新型コロナウイルスに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議。１１時１３分、薗浦健太郎自民党衆院議員。３２分、防衛省の湯浅悟郎陸上幕僚長、吉田圭秀次期陸上幕僚長。４２分、自衛隊幹部の離着任あいさつ。５８分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】２時２８分、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、市川恵一北米局長。３時３６分、ボーイスカウト日本連盟の「富士スカウト章」受章者向けのビデオメッセージ収録。４時、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中防衛省情報本部長。１１分、滝沢内閣情報官。２６分、ポーランドのモラウィエツキ首相と電話会談。５９分、安定的な皇位継承策を議論する有識者会議。５時２０分、麻生太郎副総理兼財務相、氷見野良三金融庁長官、財務省の新川浩嗣総括審議官、神田真人国際局長。４４分、麻生副総理兼財務相。６時２分、月例経済報告関係閣僚会議。１９分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、河野太郎規制改革担当相、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。３３分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、河野規制改革担当相、西村経済再生担当相。５１分、小此木八郎防災担当相。７時１１分、衆院第２議員会館。２９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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