国土交通省が二十三日発表した二〇二一年の公示地価（一月一日時点）によると、県内全体（全用途）の平均は前年より０・３％上昇（前年１・３％上昇）。上昇は八年連続だが、商業地、住宅地、工業地と全用途で上昇幅が前年を下回った。新型コロナウイルス感染拡大の影響とみられる。

商業地は、県内全体で０・５％の上昇。市区町村別では、浦安市が０・８％下落。前年の１３％上昇から一転した。成田市も前年の１・９％上昇から０・８％下落に転じた。県鑑定評価員の佐藤元彦さんは「新型コロナウイルスによる東京ディズニーランドの休園や外国人観光客の減少の影響を受けた」と分析した。

標準地点の上昇率一位は昨年に続き市川市八幡二だが、昨年の２０％から３・９％まで下がった。標準地点別価格の一位は千葉市中央区富士見二の百九十二万円（以下一平方メートル当たり）で二年ぶりのトップ。

住宅地は県内全体で０・１％上昇。平均上昇率はトップの君津市が２・３％、木更津市が１・２％、袖ケ浦市が１・１％で東京湾アクアラインに近い地域が上位を占めた。佐藤さんは「都心から、地価が（比較的）安い千葉で間取りの大きさなど環境重視を求めるトレンドがある」と説明。平均下落率ワーストは前年に続き野田市で２・７％。

工業地は、県全体で２・９％の上昇。松戸市が１０・８％でトップ、二位は白井市の８・２％だった。

全用途で市区町村別の一位は浦安市で三十五万二千円。県全体（全用途平均）で上昇が四百七十三地点、下落が三百三十三地点、横ばいが四百三十六地点だった。 （中谷秀樹）

関連キーワード 千葉