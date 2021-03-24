顧客口座から２億円詐取か　ＳＥの男逮捕、警視庁

2021年3月24日 12時44分 （共同通信）
　システム管理を請け負っていた松井証券の顧客の証券口座から勝手に現金を引き出したとして、警視庁は２４日、電子計算機使用詐欺などの疑いで、システム開発会社「ＳＣＳＫ」（東京都）のシステムエンジニアの男（４２）を逮捕した。顧客１５人ほどの証券口座から計約２億円を引き出したとみられる。
　ＳＣＳＫの広報担当者は取材に「詳細が分からずコメントできない」としている。

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