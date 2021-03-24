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報ステＣＭ削除、何が問題だったのか「ジェンダー平等掲げるのは時代遅れ」に批判
「女性蔑視だ」と指摘を受けたテレビ朝日の報道番組「報道ステーション」のウェブＣＭが２４日、削除された...
3月24日
臨時国会召集の訴え、請求退ける 東京地裁、違憲性の判断はせず
安倍前内閣が２０１７年、臨時国会の召集要求に約３カ月応じなかったのは違憲だとして、小西洋之参院議員＝...
運送会社の整備責任者を書類送検 東名阪道でタイヤ落下、２人死亡
三重県四日市市の東名阪自動車道上り線で昨年３月、落ちていたタイヤに乗り上げ、車から降りた男性２人が後...
「女性蔑視」指摘受けた報道ステーションのウェブCM、テレビ朝日が取り下げ
テレビ朝日は２４日昼、ネット上などで「女性蔑視だ」と指摘を受けた報道番組「報道ステーション」のウェブ...
東京、新たに４２０人感染 新型コロナ
東京都は２４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４２０人報告されたと明らかにした。４００人台は今月...
日本海を「東の海」と表記 ＮＨＫ、京都国際高の校歌
ＮＨＫは２４日、甲子園球場で開催中の選抜高校野球大会の中継映像で、初登場した京都国際高（京都市）の韓...