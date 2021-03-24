２４日午後２時２０分ごろ、青森県の航空自衛隊三沢基地に所属するＦ３５ステルス戦闘機２機が、青森空港（青森市）に緊急着陸した。青森県によると、けが人の情報は入っていない。新千歳空港に向かう民間航空機１便の出発が１２分遅れた。三沢基地は「詳しい状況を調べている」としている。

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