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エフパワーが更生手続き 電力市場価格高騰で
新電力のＦ―Ｐｏｗｅｒ（エフパワー、東京都港区）が２４日、会社更生手続きの開始を東京地裁に申請し、受...
3月24日
新幹線シートに宅配便、ＪＲ北 全国初、従来に比べ半日早く
物流大手の佐川急便とＪＲ北海道は２４日、宅配物を北海道新幹線の座席に載せて運ぶ「貨客混載」の事業を、...
日本郵政、処分３０００人超に ４月から個人向けの保険勧誘再開
日本郵政グループは２４日、かんぽ生命保険と日本郵便による保険の不正販売で、関与や管理責任があったとし...
トヨタといすゞ、再び資本提携 日野含め商用車国内シェア８割
トヨタ自動車といすゞ自動車は２４日、相互に４００億円超を出資し、トヨタ子会社の日野自動車を含めた３社...
コンビニでスプーン辞退を優遇へ セブン＆アイ社長、ポイントも
コンビニやスーパーを展開するセブン＆アイ・ホールディングスの井阪隆一社長は２４日、プラスチックごみ削...
パナ、持ち運び手軽なバッテリー 重さ３キロ、パソコン電源に
パナソニックは２４日、約３キロと手軽に持ち運べる重さのモバイルバッテリーの新製品「イーブロック」を５...