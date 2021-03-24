ＮＹ円、１０８円後半

2021年3月24日 21時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０７銭円安ドル高の１ドル＝１０８円５９～６９銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８２７～３７ドル、１２８円５１～６１銭。
　米長期金利の動向をにらんでもみ合った。

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