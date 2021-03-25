▽レイズ―ツインズ（２４日・ポートシャーロット）

レイズの筒香は「１番・一塁」で出場し、３打数１安打、１得点だった。内容は見逃し三振、右前打、中飛。六回に代打を送られて退いた。チームは７―６で勝った。（共同）



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