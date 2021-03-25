レイズ筒香は３打数１安打　「１番・一塁」で出場

2021年3月25日 07時48分 （共同通信）
　ツインズ戦の３回、右前打を放つレイズ・筒香＝ポートシャーロット（共同）

　ツインズ戦の３回、右前打を放つレイズ・筒香＝ポートシャーロット（共同）

  • 　ツインズ戦の３回、右前打を放つレイズ・筒香＝ポートシャーロット（共同）
  • 　一塁を守る筒香。ツインズの選手はセーフに＝２４日、ポートシャーロット（ＡＰ＝共同）
　▽レイズ―ツインズ（２４日・ポートシャーロット）
　レイズの筒香は「１番・一塁」で出場し、３打数１安打、１得点だった。内容は見逃し三振、右前打、中飛。六回に代打を送られて退いた。チームは７―６で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧