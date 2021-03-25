天理は達が三塁を踏ませず、２安打で完封。６四球を与えたが、威力のある速球と鋭く落ちる球で８奪三振と要所を締めた。打線は一回に内藤の適時打で１点先制。二回に政所の適時打で１点を加え、七回は瀬が２点二塁打を放った。

高崎健康福祉大高崎は先発野中が序盤につかまった。三回にけん制死、四回は盗塁を刺されるなど反撃の芽を摘まれた。



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