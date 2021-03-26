群馬県庁
関連キーワード
PR情報
東京五輪 聖火、群馬つなぐ１７３人 中山さんや井森さんら ３０・３１日に１５市町村リレー
二十五日に福島県からスタートする東京五輪の聖火リレーは、三十、三十一両日に県内の十五市町村を...
3月25日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに20人感染 県内4869人に
群馬県と前橋、高崎市は二十四日、新型コロナウイルスに新たに計二十人が感染していると確認したと発表した...
地価公示 群馬、下落幅９年ぶり拡大
国土交通省が二十三日公表した地価公示（一月一日時点）で、県内三百九十二地点の地価の平均変動率は前年比...
3月24日
＜新型コロナ＞群馬県で３人死亡、１８人感染 感染者計４８４９人
群馬県と高崎市は二十三日、新型コロナウイルスに新たに計十八人が感染していると確認したと発表した。県十...
読み上げます「上野三碑かるた」 高崎市など無料アプリ
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」に登録された、高崎市の古代石碑群「上野三碑（...
3月23日
＜新型コロナ＞群馬県で１人死亡、12人感染
群馬県と前橋、高崎市は二十二日、新型コロナウイルスに新たに計十二人が感染していると確認したと発表した...