群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二十五日、新型コロナウイルスに新たに計二十一人が感染していると確認したと発表した。県十二人、前橋七人、高崎二人。県内の感染確認者は計四千八百九十人。県の十二人は未就園児や会社員ら男女。保健所別では太田四人、伊勢崎と館林が各三人、安中と桐生が各一人。 （池田知之）

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