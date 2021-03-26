静岡県庁
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打楽器奏者・佐藤さん 朗読の俳優・原田さん １年越し共演 表現深く 熱海で来月１１日に公演
俳優原田大二郎さんとパーカッショニスト佐藤正治さん＝熱海市在住＝による「朗読とパーカッションの世界」...
3月26日
空から見た 沼津の海岸線 市職員有志１０人がドローン使い撮影
沼津市は、ドローンで撮影した約六十三キロに及ぶ市内の海岸線の動画を二十四日、動画投稿サイ...
3月25日
柔道・古賀さん死去 １７年住民登録 南伊豆町の町長惜しむ「話すとみんなファン」
バルセロナ五輪の柔道男子７１キロ級金メダリストの古賀稔彦さんの訃報が伝わった二十四日、関わり...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに27人の感染確認 東部の病床使用率19％
静岡県内で二十四日、二十七人の新型コロナウイルス感染が確認された。感染確認は、延べ五千五百四十九人と...
猫と人、幸せな地域に 御殿場、野良の住民苦情解消 補助制度浸透 不妊・去勢など活発に
御殿場市で、野良猫を捕獲して不妊・去勢手術をし、再び放した後は地域ぐるみでトイレや餌やりを管...
3月24日
＜新型コロナ＞ワクチンを高齢者人口に応じ配分 静岡県、４月到着の１万人分
新型コロナウイルスワクチンの高齢者への優先接種で、静岡県は四月に県に配分される約一万人分（約...