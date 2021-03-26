＜新型コロナ＞静岡県で新たに22人の感染確認　病床使用率は16.7%に

2021年3月26日 07時32分
静岡県庁

静岡県庁

　静岡県内で二十五日、新型コロナウイルスへの感染が二十二人確認された。感染確認は延べ五千五百七十一人となった。県東部の感染は御殿場市の二人だった。
　病床使用率は県全体で１６・７％、東部は２０・４％だった。重症者の病床使用率は県全体で３・４％。
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