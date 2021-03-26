千代の国

大相撲の東前頭９枚目の千代の国（３０）＝本名沢田憲輝、三重県出身、九重部屋＝が春場所１３日目の２６日、休場した。１２日目の妙義龍戦で勝ち越しを決めていた。

千代の国の休場は新型コロナウイルスの影響で九重部屋の力士全員が全休した初場所に続いて２１度目。１３日目の対戦相手、剣翔は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は白鵬、鶴竜（引退）の両横綱らに続いて６人目。



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