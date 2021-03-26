八村塁が２１得点も黒星　米プロバスケＮＢＡ

2021年3月26日 11時31分 （共同通信）
　ニックス戦でプレーするウィザーズの八村（８）＝ニューヨーク（ＡＰ＝共同）

　ニックス戦でプレーするウィザーズの八村（８）＝ニューヨーク（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡ、ウィザーズの八村塁は２５日、敵地ニューヨークでのニックス戦に先発して今季最長の４１分２５秒プレーし、７試合連続の２桁となる２１得点、９リバウンドだった。
　チームは１０２―１０６で敗れ、３連敗となり１５勝２８敗。

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