【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡ、ウィザーズの八村塁は２５日、敵地ニューヨークでのニックス戦に先発して今季最長の４１分２５秒プレーし、７試合連続の２桁となる２１得点、９リバウンドだった。

チームは１０２―１０６で敗れ、３連敗となり１５勝２８敗。



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