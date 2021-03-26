東京都庁舎

東京都は２６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３７６人報告されたと明らかにした。累計は１１万９２３１人となった。

都内の感染者数は今月中旬から微増傾向が続き、２１日以降は直近７日間の平均が３００人台で推移。２４日には今月最多の４２０人に上り、緊急事態宣言解除後の再拡大に懸念が強まっている。



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