東京都庁舎
関連キーワード
PR情報
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
3月26日
＜新型コロナ＞東京都で新たに376人の感染確認 対前週比111.2%に
東京都は２６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３７６人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は...
富士山溶岩流、駿河湾や神奈川も 噴火時のハザードマップ改定
静岡、山梨、神奈川３県などでつくる「富士山火山防災対策協議会」は２６日、最新の知見に基づく富士山噴火...
陸自隊員自殺で幹部３人停職 北海道、第７師団
陸上自衛隊第７師団（北海道千歳市）は２６日、昨年７月に隊員が自殺したことを巡り、隊員に暴言を吐いた当...
陛下、コロナの収束願い詠む 歌会始、２カ月遅れで
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、約２カ月延期となっていた宮中行事「歌会始の儀」が２６日、皇居・宮...
東北新幹線が通常ダイヤ復帰 所要時間や本数、元通りに
福島、宮城両県で２月に震度６強を観測した地震で被災した東北新幹線が、２６日始発から通常ダイヤに復帰し...