【午前】７時４８分、官邸。官邸の敷地内を散歩。９時２１分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良外務審議官、小林賢一南部アジア部長。２９分、北村国家安全保障局長。１０時、金融庁の氷見野良三長官、中島淳一総合政策局長、古沢知之企画市場局長、栗田照久監督局長。５４分、衆院第１議員会館。５７分、安倍晋三前首相。１１時４７分、官邸。４８分、報道各社のインタビュー。

【午後】２時８分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相、藤井健志官房副長官補、木原稔首相補佐官。３２分、平井デジタル改革・ＩＴ担当相。３７分、梶山弘志経済産業相、小泉進次郎環境相、加藤勝信官房長官。３時１０分、萩生田光一文部科学相、河野太郎規制改革担当相、井上裕之内閣府規制改革推進室長、滝本寛文科省初等中等教育局長。２３分、和泉洋人首相補佐官、藤井直樹国土交通審議官、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の河内隆理事長、水嶋智副理事長。４２分、橋本泰宏厚生労働省社会・援護局長。５６分、坂本哲志１億総活躍担当相、山崎重孝内閣府事務次官。４時５７分、国会。５時１分、自民党役員会。１７分、山口泰明同党選対委員長。２５分、官邸。４１分、田村憲久厚労相、赤羽一嘉国交相、加藤官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。６時２０分、西村経済再生担当相。５２分、衆院第２議員会館。７時２２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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