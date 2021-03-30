▽オリオールズ―レイズ（２９日・サラソタ）

レイズの筒香は「１番・指名打者」で出場し、オープン戦初本塁打を放って２打数１安打、１打点１得点だった。内容は中越え本塁打（打点１）、空振り三振。五回に代打を送られて退いた。試合は７回制でチームは８―３で勝った。（共同）



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