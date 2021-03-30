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【ロサンゼルス共同】米大リーグ、レンジャーズの有原航平投手のメジャーデビューが開幕２戦目、敵地カンザ...
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大坂、マイアミＯＰ８強入り ベルギーの選手に快勝
【ニューヨーク共同】テニスのマイアミ・オープンは２９日、米マイアミで行われ、女子シングルスで第２シー...
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大相撲の荒磯親方に学位記授与 早大大学院、論文は最優秀
早稲田大大学院スポーツ科学研究科の修士課程１年制を修了した大相撲の荒磯親方（元横綱稀勢の里）が２９日...
3月29日
日本、アルゼンチンに快勝 五輪世代のＵ―２４、３―０
サッカー男子の東京五輪世代、Ｕ―２４（２４歳以下）による国際親善試合が２９日、福岡県のミクニワールド...
海外チケット返金で混乱も 五輪パラ、手数料戻されず
東京五輪・パラリンピックで海外からの一般観客受け入れ断念を受け、公式仲介業者からのチケット購入を巡っ...