＜新型コロナ＞埼玉県で新たに107人感染　70代の女性が死亡

2021年3月30日 17時39分
埼玉県庁

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　埼玉県内では３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０７人と、７０代女性１人の死亡が発表された。
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