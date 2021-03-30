埼玉県庁
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東日本大震災 被災地の活動 心構え伝える 警部ら警察学校で体験語る
東日本大震災では、全国の警察官が被災地で救出救助や行方不明者の捜索、交通整理などにあたった。...
3月30日
＜新型コロナ＞宣言解除１週間「十分注意払うべき時期」 新規陽性者数横ばい傾向も知事、リバウンド警戒
新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除から一週間となった二十九日、大野元裕知事は会見で、県内の新規陽性...
生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布 高齢者の地域交流再開
ふじみ野市で高齢者と大学生らの有志が世代間交流する事業「ルミエール・ビバン」が、コロナ禍で中...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに102人感染 月曜日の100人超は２月以来「リバウンドの兆し」
埼玉県内では２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０２人が発表された。
県によると、県...
3月29日
＜ひと物語＞人生の土台の下支えに 花の森こども園を運営・葭田あきこさん
幼児期から自然との共生を感じることがその後の人生の下支えとなるようにと活動を続けてきた、ちち...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに114人感染 カラオケで感染広がる
埼玉県内では２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者１１４人が発表された。６日連続の１００人超えとな...
3月28日