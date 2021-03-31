大谷は２打数１安打　ドジャース戦

2021年3月31日 13時34分 （共同通信）
　ドジャース戦の１回、メイ（右）から中前打を放ったエンゼルス・大谷＝ロサンゼルス（共同）

　ドジャース戦の１回、メイ（右）から中前打を放ったエンゼルス・大谷＝ロサンゼルス（共同）

　▽ドジャース―エンゼルス（３０日・ロサンゼルス）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」で先発出場し、２打数１安打だった。内容は中前打、二ゴロ。六回に代打を送られた。チームは４―６で敗れた。（共同）

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