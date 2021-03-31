楽天が逃げ切り３連勝した。六回に３四球で２死満塁とし、茂木の２点適時打で先制。終盤は救援陣がピンチをしのいだ。則本昂が七回途中まで１失点で今季初勝利を挙げ、松井は今季初セーブ。ロッテは終盤に攻め切れず開幕５連敗。

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