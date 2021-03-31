＜新型コロナ＞埼玉県で新たに152人感染

2021年3月31日 19時07分
埼玉県庁

埼玉県庁

埼玉県内では３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者１５２人が発表された。
【関連記事】新型コロナウイルス　首都圏の感染者数と最新情報

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

埼玉の新着

記事一覧