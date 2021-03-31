埼玉県庁
関連キーワード
PR情報
屋内５０メートルプールを川口、スポーツ科学拠点を上尾に 県新設へ最適な候補地 選定委が報告書
埼玉県が新設する国際規格の屋内五十メートルプールと、スポーツ科学拠点施設の候補地を協議する選定委員会...
3月31日
孤立、貧困に苦しむ子に「学」「遊」「食」の場を 支援拠点をさいたまに開所
家庭環境に課題を抱える小学生らに学習支援や遊びの場、夕食などを提供する施設「子ども第三の居場...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに107人感染 感染した友人と路上で飲食した男性、接待伴う飲食店の女性従業員ら
埼玉県内では３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０７人と、７０代女性１人の死亡が発表された。県...
3月30日
東日本大震災 被災地の活動 心構え伝える 警部ら警察学校で体験語る
東日本大震災では、全国の警察官が被災地で救出救助や行方不明者の捜索、交通整理などにあたった。...
＜新型コロナ＞宣言解除１週間「十分注意払うべき時期」 新規陽性者数横ばい傾向も知事、リバウンド警戒
新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除から一週間となった二十九日、大野元裕知事は会見で、県内の新規陽性...
生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布 高齢者の地域交流再開
ふじみ野市で高齢者と大学生らの有志が世代間交流する事業「ルミエール・ビバン」が、コロナ禍で中...