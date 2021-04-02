菅首相の一日 ４月１日（木）
2021年4月2日 07時27分
【午前】７時４８分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時５１分、「子ども庁」創設を目指す自民党有志の勉強会から提言書受け取り。９時５７分、岸田文雄同党広島県連会長。１０時１５分、安藤久佳経済産業事務次官。３２分、自民党財務金融部会の鈴木馨祐会長らから提言書受け取り。４５分、都倉俊一、宮田亮平新旧文化庁長官。１１時４分、小野寺五典自民党組織運動本部長。２５分、桜田謙悟経済同友会代表幹事。
【午後】０時４分、自民党の二階俊博幹事長、森山裕国対委員長、林幹雄幹事長代理と会食。１時５１分、国会。５３分、衆院本会議。２時４７分、官邸。４時５分、鷲尾英一郎自民党衆院議員。３２分、滝崎成樹官房副長官補、外務省の山田重夫総合外交政策局長、小野啓一地球規模課題審議官、岡真臣防衛省防衛政策局長。５時１７分、農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議。６時３３分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。７時１１分、報道各社のインタビュー。４４分、公邸。テレビ東京の報道番組の収録。８時１４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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