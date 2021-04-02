埼玉県庁
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官公庁や企業で入庁・入社式 コロナ対策徹底し門出
新年度が始まった一日、県内の官公庁や企業では入庁式や入社式が開かれた。新型コロナウイルス感染...
4月2日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに132人感染 友人とカラオケの20代男性ら
埼玉県内では１日、新型コロナウイルスの新たな感染者１３２人と、８０代女性１人の死亡が発表された。県内...
4月1日
「核兵器は 絶対悪」 廃絶への思い、秩父で伝える 元ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー・林田光弘さん
自由と民主主義のための学生緊急行動（ＳＥＡＬＤｓ＝シールズ）の一員として活動し、「ヒバクシャ...
県警への相談過去最多 コロナ影響か、ＤＶなど急増
埼玉県警は、二〇二〇年の配偶者暴力とストーカーの相談受理件数が、いずれも統計を取り始めてから最多だっ...
「ＦＭふっかちゃん」 １日開局
深谷市の地域コミュニティーＦＭ放送局「ＦＭふっかちゃん」が四月一日、開局する。周波数は８８・...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに152人感染 変異株患者も８人確認
埼玉県内では３１日、新型コロナウイルスの新たな感染者１５２人が発表された。新規感染者が１５０...
3月31日