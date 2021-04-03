【午前】７時３９分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時２７分、閣議。３７分、武田良太総務相。４４分、坂本哲志１億総活躍担当相、谷内繁孤独・孤立対策担当室長。５０分、坂本１億総活躍担当相。１１時、船橋洋一アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長。

【午後】０時２分、飯島勲内閣官房参与と会食。１時５０分、関口昌一自民党参院議員会長。２時１９分、秋葉剛男外務事務次官。３５分、外務省の秋葉事務次官、市川恵一北米局長。３時３１分、滝崎成樹官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、新川浩嗣気候変動対策推進室長、外務省の森健良、鈴木浩両外務審議官、小野啓一地球規模課題審議官、岡村健司財務官、田中繁広経済産業審議官、中井徳太郎環境事務次官。４４分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長ら。４時、滝沢裕昭内閣情報官。５時、宮内庁の別所浩郎、小田野展丈新旧侍従長。１１分、国家安全保障会議。小泉進次郎環境相同席。５５分、田村憲久厚生労働相。６時１１分、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。５７分、衆院第２議員会館。７時４６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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